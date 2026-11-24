Shafaq News- Sanaa

Yemen’s government forces said Tuesday they had carried out 697 strikes against the Houthis (Ansarallah) in recent hours, destroying or damaging 76 military vehicles and other equipment.

Military spokesperson Col. Majed Abdullah Al-Nuzaili said the strikes had “neutralized” 97 Houthi commanders and fighters. He gave no breakdown of that figure.

تواصل قواتنا المسلحة، مسنودةً بالمقاومة الشعبية، تنفيذ مهامها ضمن عملية «فجر اليمن»، وتتعامل مع الأعمال الإرهابية لمليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات، وتُحبط محاولات تسللها، مكبّدةً إياها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وخلال الساعات الماضية، نفذت قواتنا المسلحة (697) عملية استهداف، توزعت بين (17) غارة جوية، و(620) بمدفعية الميدان، و(32) بالطيران المسيّر، و(28) بالراجمات، طالت مواقع المليشيا وتجمعاتها وتحصيناتها وآلياتها ومخازن أسلحتها، وأسفرت عن تحييد (97) من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب (76) آلية ووسيلة قتالية. وفي تعز، تواصل قواتنا والمقاومة الشعبية صدّ هجمات المليشيا الإرهابية على المدينة وريفها، وقد أحبطت محاولة تسلل للمليشيا وأجبرت عناصرها على الفرار. وفي جبهات مأرب والجوف، أسكتت مدفعيتنا مصادر نيران المليشيا، واستهدفت تجمعاتها وتحصيناتها وآلياتها، وكبّدتها قتلى وجرحى. وتؤكد القوات المسلحة أنها ماضية في عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها كاملة، مع التزامها الكامل بحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.