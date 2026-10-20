Yemeni army claims 200 Houthi fighters neutralized
Shafaq News- Riyadh/ Sanaa
Yemeni government forces claimed to have neutralized around 200 Houthi fighters in 744 operations over the past 24 hours, military spokesperson Majed Abdullah Al-Nuzaili said on Tuesday.
Under Operation “Dawn of Yemen,” troops used fighter jets, drones, artillery, rocket launchers, and snipers, destroying or damaging 90 military vehicles and pieces of equipment, according to the military.
واصلت قواتنا المسلحة تطوير أعمالها الهجومية ضمن عملية "فجر اليمن"، ونفذت خلال الساعات ال24 الماضية (744) عملية استهداف دقيقة ومباشرة، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، طالت الاستهدافات مراكز القيادة والسيطرة الميدانية، ومرابض النيران، والمواقع المحصنة، ومناطق حشد الاحتياطيات، وتعزيزات المليشيا ووسائل إمدادها. وفي تعز، تواصل وحداتنا توسيع ضغطها القتالي ودفع المليشيا إلى التراجع، فيما تحافظ الجبهات الشرقية والجنوبية والغربية على إيقاع عملياتي متزامن يقيّد حركة احتياطيات العدو ويمنعه من تحقيق أي مكاسب ميدانية. وقد أسفرت العمليات عن تحييد نحو (200) عنصر من عناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب (90) آلية وعربة ووسيلة عسكرية. وتواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها وفقاً للخطة العملياتية، مع قصر الاستهداف على الأهداف العسكرية المشروعة واتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.— الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (@spokespersonyem) October 20, 2026
Separately, Saudi-led coalition spokesperson Turki Al-Maliki said forces had intercepted a Houthi ballistic missile targeting Riyadh and destroyed its launcher. A drone was also shot down over the capital region.
التحالف: دمرنا منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية. https://t.co/L6P0HSlPUq— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 20, 2026
The Yemeni army reported repelling Houthi assaults in Taiz province, particularly around Al-Shaqab, Al-Misrakh, and Al-Aqroud to the south, as well as Jabal Han and Al-Dhabab to the west.
#تعز القوات المسلحة تكسر هجمات للمليشيا الحوثية الإرهابية في تعز. كسرت القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية والطيران الحربي هجمات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مختلف جبهات محافظة تعز. وأفشلت قواتنا المسلحة هجمات للمليشا الإرهابية في جبهات الشقب والمسراخ والأقروض جنوبا ومحيط جبل هان والضباب غربي المدينة وتصدت لمحاولة زحف في القطاع الشمالي فيما قصفت مدفعية دمر آليات قتالية حوثية. واستهدف الطيران الحربي معدات وتحشيدات في مواقع متفرقة وسقوط عدد من عناصر المليشيا الإرهابية بين قتيل وجريح. *المركز الإعلامي للقوات المسلحة*— المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (@Yem_army_media) October 20, 2026
Yemen TV, affiliated with the internationally recognized government, reported that a girl was killed and eight others wounded, including women and children, when a rocket allegedly fired by the Houthis struck a residential neighborhood in Taiz.
Meanwhile, the Houthi-run Saba agency accused Saudi warplanes of killing eight fishermen in two airstrikes on boats off the Al-Kadha coast in Dhubab district, western Taiz. It alleged that the aircraft targeted survivors attempting to escape the first strike aboard another vessel.
Saudi artillery shelled areas of the border district of Shada in Saada province, Saba said.