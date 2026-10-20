Shafaq News- Riyadh/ Sanaa

Yemeni government forces claimed to have neutralized around 200 Houthi fighters in 744 operations over the past 24 hours, military spokesperson Majed Abdullah Al-Nuzaili said on Tuesday.

Under Operation “Dawn of Yemen,” troops used fighter jets, drones, artillery, rocket launchers, and snipers, destroying or damaging 90 military vehicles and pieces of equipment, according to the military.

واصلت قواتنا المسلحة تطوير أعمالها الهجومية ضمن عملية "فجر اليمن"، ونفذت خلال الساعات ال24 الماضية (744) عملية استهداف دقيقة ومباشرة، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، طالت الاستهدافات مراكز القيادة والسيطرة الميدانية، ومرابض النيران، والمواقع المحصنة، ومناطق حشد الاحتياطيات، وتعزيزات المليشيا ووسائل إمدادها. وفي تعز، تواصل وحداتنا توسيع ضغطها القتالي ودفع المليشيا إلى التراجع، فيما تحافظ الجبهات الشرقية والجنوبية والغربية على إيقاع عملياتي متزامن يقيّد حركة احتياطيات العدو ويمنعه من تحقيق أي مكاسب ميدانية. وقد أسفرت العمليات عن تحييد نحو (200) عنصر من عناصر المليشيا، وتدمير وإعطاب (90) آلية وعربة ووسيلة عسكرية. وتواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها وفقاً للخطة العملياتية، مع قصر الاستهداف على الأهداف العسكرية المشروعة واتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.