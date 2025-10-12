Turkiye and Syria prioritize security coordination in Ankara talks

Shafaq News – Ankara

Turkish and Syrian officials held high-level talks in Ankara on Sunday to strengthen joint security coordination and counterterrorism efforts.

The Syrian delegation included Foreign Minister Asaad al-Shibani, Defense Minister Murhaf Abu Qasra, and Intelligence Chief Hussein Salameh, along with their Turkish counterparts, according to Syria’s Foreign Ministry.

Abu Qasra described the meeting on X as a new milestone in strengthening cooperation between the Syrian and Turkish armies, contributing to greater security in the region.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, in turn, confirmed that both sides reviewed concrete plans to ensure Syria’s stability while preserving its territorial integrity, emphasizing that “Syria’s security cannot be separated from Turkiye’s security.”

Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz. Suriye’nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız.Bu… pic.twitter.com/Y9Njmej8LO