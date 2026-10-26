Shafaq News- Damascus

The Syrian government said on Monday that Jordanian airstrikes in southern Syria had caused civilian casualties, including children, denying that the military operation had been coordinated with Damascus.

بيان صادر عن الحكومة السورية: تتابع الجهات المعنية باهتمام بالغ التطورات الميدانية في الجنوب السوري إثر ‌الغارات التي نفذها سلاح الجو الأردني قبل قليل، والتي أدت لوقوع شهداء وجرحى بينهم مدنيون وأطفال، وتؤكد أن ‌هذه العملية العسكرية لم يجرِ أي تنسيق بشأنها مع الجانب السوري مسبقاً. ▪️ نؤكد وقوفنا إلى جانب العائلات السورية المتضررة، وتضامننا الكامل معها في هذا المصاب، ونعرب عن خالص تعازينا لذوي الشهداء، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدين أن الجهات المعنية تتابع أوضاع المتضررين واحتياجاتهم، وتعمل على تقديم الدعم اللازم لهم. ▪️ باشرت الجهات المعنية إجراء تحقيقات دقيقة للوقوف على كامل ملابسات هذا الاستهداف، بالتوازي مع فتح قنوات تواصل جارية ومفتوحة حالياً مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لبحث الموقف، وتأكيد أهمية التنسيق الميداني والأمني المشترك لأي خطوات تخص المناطق الحدودية، بما يحفظ سيادة الجمهورية العربية السورية ويصون أمن واستقرار البلدين الشقيقين. #سانا

A Shafaq News correspondent reported that seven members of one family, including children, were killed in airstrikes on Latf village in the Lajat area of northeastern Daraa.

The reported deaths came as Jordan's Royal Air Force announced strikes on "terrorist hideouts" in southern Syria, following a deadly attack on a Christian church in Jordan last Friday.

In a statement, the Jordanian military said the operation had destroyed positions belonging to the groups and killed or wounded several of their members. It described the strikes as retaliation for the attack on Hamoud Church in Karak Governorate.

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي سلاح الجو الملكي الأردني يُنفّذ عملية (الردع الأردني- حمود) استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية في الجنوب الشرقي السوري العملية تأتي انتقاماً لشهدائنا الذين قضوا في جنازة كنيسة حمود في الكرك يوم الجمعة الماضي يرتبط الإرهابيون الذين نفذوا هذا الفعل الإجرامي في حمود بهذه التنظيمات الإرهابية مقاتلات من سلاح الجو الملكي قامت بتدمير عدد من المواقع الإرهابية في الجنوب الشرقي السوري اسفرت العملية عن قتل وجرح العديد من عناصر التنظيمات الإرهابية وتدمير عدد من آلياتها نفذ صقور سلاح الجو الملكي الأردني بالتنسيق مع الحكومة السورية اليوم عملية نوعية استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية في الجنوب الشرقي السوري، أطلق عليها (الردع الاردني – حمود). وتأتي هذه العملية انتقاماً لشهدائنا الذين قضوا في جناز كنيسة حمود في الكرك يوم الجمعة الماضي، إذ يرتبط الإرهابيون الذين نفذوا هذا الفعل الإجرامي بهذه التنظيمات الإرهابية. وقامت مقاتلات من سلاح الجو الملكي بتدمير عدد من المواقع الإرهابية، واسفرت العملية عن قتل وجرح العديد من عناصر هذه التنظيمات الإرهابية وتدمير عدد من آلياتها. وتؤكد القوات المسلحة أنها تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين، وتشدد على عزمها المضي قدماً في اجتثاث جذور التطرف والإرهاب وأنها ماضية في واجبها المقدس لحماية الوطن والمواطنين وصون مقدساته. رحم الله شهداء الكرك وحفظ الأردن عزيزاً منيعاً. #الأردن #القوات_المسلحة_الأردنية #الجيش_العربي