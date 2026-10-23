At least seven killed in Jordan church shooting
Shafaq News- Karak
Two unidentified gunmen opened fire during a funeral procession at a church in Hamoud village in Jordan's southern Karak governorate on Friday, killing at least seven people and wounding around 10 others, some critically, according to Al-Mamlaka TV.
مباشر | إطلاق نار على كنيسة في قرية حمود في الكرك #عاجل #هنا_المملكة https://t.co/hho0ITPjMD— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 23, 2026
Jordan’s Public Security Directorate confirmed multiple casualties without specifying a toll and said security forces were pursuing the gunmen.
#عاجل || الأمن العام : مسلحون مجهولون يطلقون النار داخل احدى الكنائس في محافظة الكرك نتج عنها عدد من الوفيات والاصابات وجاري متابعة الاشخاص #الأردن #وكالة_الأنباء_الأردنية #بترا https://t.co/gqgIZ20ikT— Jordan News Agency (@Petranews) October 23, 2026
Government spokesperson Mohammad Al-Momani urged the public to rely on official information, pledging to release further details once verified.
تتابع الأجهزة الامنية في الميدان حادثة اطلاق نار في محافظة الكرك. سيتم اصدار بيانات بالمعلومات حال التوثق منها. ندعو الجميع إتاحة المجال امام الاجهزة الامنية للقيام بالاجراءات المطلوبة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.— Dr. Mohammad H Al-Momani (د. محمد حسين المومني) (@DrMohAlmomani) October 23, 2026
The attackers’ identities and motives remain unknown.