At least seven killed in Jordan church shooting

At least seven killed in Jordan church shooting
2026-10-23T12:47:06+00:00

Shafaq News- Karak

Two unidentified gunmen opened fire during a funeral procession at a church in Hamoud village in Jordan's southern Karak governorate on Friday, killing at least seven people and wounding around 10 others, some critically, according to Al-Mamlaka TV.

Jordan’s Public Security Directorate confirmed multiple casualties without specifying a toll and said security forces were pursuing the gunmen.

Government spokesperson Mohammad Al-Momani urged the public to rely on official information, pledging to release further details once verified.

The attackers’ identities and motives remain unknown.

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