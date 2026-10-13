Saudi-led Coalition steps up operations in Yemen
Shafaq News- Sanaa
New strikes hit Houthi-held areas across Yemen on Tuesday, while the Saudi-led coalition announced a targeted operation against the group in Sanaa.
Majed Abdullah Al-Nuzaili, spokesperson for Yemen’s internationally recognized armed forces, said forces taking part in Operation Fajr al-Yemen had carried out 2,200 strikes on the eastern and southern fronts. He claimed around 1,200 Houthi fighters had been “neutralized” and more than 440 military vehicles and pieces of equipment destroyed or damaged. The figures could not be independently verified.
واصلت القوات المسلحة تطوير أعمالها الهجومية ضمن عملية "فجر اليمن" في الجبهتين الشرقية والجنوبية، محققةً تقدماً ميدانياً تحت إسناد نيراني مكثف، وتنفيذ (2200) عملية استهداف دقيقة، نفذها الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة. وركزت الاستهدافات على تفكيك منظومة الدفاع المعادية، باستهداف مراكز القيادة والسيطرة، والتحصينات ومصادر النيران، ونقاط المراقبة والاستطلاع، ومناطق الحشد ودفع الاحتياطيات، ومستودعات الأسلحة والذخائر، ووسائط النقل والإمداد، والأهداف العسكرية عالية القيمة في العمق. وفي تعز، سحقت الضربات المركزة أرتال المليشيا وتعزيزاتها، وبددت تحشيداتها، وعطلت قدرتها على إسناد مواقعها وإعادة تنظيم قواتها. وتشير التقديرات الميدانية الأولية إلى تحييد نحو (1200) عنصر، وتدمير وإعطاب أكثر من (440) آلية وعربة ووسيلة عسكرية في مختلف محاور العمليات. وبالتوازي مع الهجوم، تواصل وحدات الهندسة العسكرية في الجبهة الغربية تطهير المواقع والمناطق المستعادة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا، وتأمين الطرق والممرات لحماية المدنيين وتسهيل عودتهم. ونُفذت الاستهدافات ضد أهداف عسكرية مشروعة، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة.— الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية (@spokespersonyem) October 13, 2026
Houthi-affiliated Saba news agency separately reported Saudi artillery fire on areas of Shada district in Saada province.
The group’s military spokesperson Yahya Saree said Saudi aircraft and missiles carried out 104 strikes over the previous 24 hours across Sanaa, Dhamar, Taiz, Amran, Lahj, Al-Jawf, Marib, Saada and Hodeidah, putting the total number of Saudi air and missile strikes since the latest escalation began at 2,281.
Houthi military media also issued evacuation warnings for locations it said the group’s forces intended to target.
The latest escalation follows a Houthi attack on King Khalid International Airport in Riyadh that killed at least 13 people and injured more than 300. Saudi Arabia has so far largely provided air support for Yemeni forces fighting the Houthis, without deploying ground forces on a large scale.