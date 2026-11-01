Shafaq News- Doha

Qatar's Ministry of Foreign Affairs condemned on Sunday the October 30 attack on the liquefied natural gas (LNG) carrier Al Maayeda, warning that it threatens maritime security, global energy supplies, and regional stability.

The ministry affirmed Qatar's right to take all necessary measures under international law and the United Nations Charter to protect its property and interests and ensure the safety of its vessels and crews.

بيان | دولة قطر تدين الهجوم الذي استهدف ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الخليج العربي الدوحة | 1 نوفمبر 2026 تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده»، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، أثناء إبحارها في الخليج العربي، وتعدّه عملاً خطيراً يهدد سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية. وتؤكد وزارة الخارجية أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها وضمان سلامة سفنها وأطقمها، وتشير إلى أن الجهات المختصة قد شرعت في إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه. وتحذر الوزارة من خطورة هذه الممارسات العبثية وغير المسؤولة، وما قد يترتب عليها من تداعيات جسيمة على أمن المنطقة واستقرارها والاقتصاد العالمي، لا سيما المخاطر البيئية المحتملة الناجمة عن استهداف ناقلات الطاقة، وانعكاساتها الخطيرة على البيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة. #الخارجية_القطرية