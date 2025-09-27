Lebanon to Iran: Respect our sovereignty
Shafaq News – Beirut
Relations between Beirut and Tehran must be grounded in “respect for sovereignty and non-interference,” Lebanese Prime Minister Nawaf Salam told visiting Iranian official Ali Larijani on Saturday.
According to local outlets, Larijani, secretary of Iran’s Supreme National Security Council, met Salam in Beirut during an official visit. His trip came after Lebanon rejected an Iranian request to land two planes carrying officials and clerics for Hezbollah’s memorial of late leaders Hassan Nasrallah and Hashem Safieddine, citing fears of "Israeli strikes."
The comments follow persistent accusations that Tehran exerts influence in Beirut through Hezbollah.
در حاشیهی دیدار با جناب آقای نواف سلام، نخست وزیر لبنان | بیروت | ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ pic.twitter.com/ImKudajsGc— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) August 13, 2025