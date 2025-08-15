Israel strikes Hezbollah site in southern Lebanon
Shafaq News — Beirut
On Friday, Israeli warplanes carried out strikes on alleged Hezbollah positions in the Tallet al-Shaqif area of southern Lebanon.
According to army spokesperson Avichay Adraee, the location had been used for military activity, which he said violated understandings between Israel and Lebanon. He added that operations would continue until all threats to Israel are removed.
#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم بنى تحتية عسكرية في موقع تابع لحزب الله الإرهابي بجنوب لبنان🔸 أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله الإرهابي والذين شهدا نشاطات عسكرية.🔸وجود… pic.twitter.com/R2x6oQyGPX— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2025
Despite a ceasefire between Israel and Lebanon that took effect on November 27, 2024, Lebanese authorities report more than 4,200 Israeli violations since then—leaving over 230 dead and 480 wounded.