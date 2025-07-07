Death toll of Turkish soldiers in methane-filled cave reaches eight

Shafaq News – Ankara

Three more Turkish soldiers died from methane gas poisoning in Iraq’s Kurdistan Region, Turkiye’s Defense Ministry reported on Monday.

The soldiers were searching a cave once used by the Kurdistan Workers’ Party (PKK) as a medical shelter when they inhaled methane gas, the ministry stated, raising the death toll to eight from initial reports of five dead and 19 hospitalized.

6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel…