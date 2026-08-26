US dollar edges lower in Baghdad and Erbil
2026-08-26T07:46:05+00:00
Shafaq News- Baghdad/ Erbil
The US dollar edged lower against the Iraqi dinar in Baghdad and Erbil on Wednesday, hovering around 154,000 dinars per $100.
In Baghdad, the dollar fell to 154,250 dinars per $100 at the al-Kifah and al-Harithiya central exchanges, down slightly from 154,350 dinars on Tuesday, according to a Shafaq News market survey.
At currency exchange shops in Baghdad, the dollar was selling for 154,750 dinars per $100 and buying for 153,750 dinars.
In Erbil, the dollar was selling for 154,250 dinars per $100 and buying for 154,200 dinars.