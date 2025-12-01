Gold holds steady in Baghdad, rises in Erbil
Shafaq News – Baghdad / Erbil
Gold prices were stable in Baghdad on Monday while edging higher in Erbil, extending last week’s mild upward trend in regional bullion trade.
According to a Shafaq News survey, in Baghdad’s Al-Nahr Street wholesale market, 21-carat foreign gold — Gulf, Turkish and European — held at 850,000 IQD per mithqal for selling and 846,000 IQD for buying, unchanged from Sunday. Iraqi-made 21-carat gold also remained flat at 820,000 IQD for selling and 816,000 IQD for buying.
Retail jewelry prices varied more widely, with foreign 21-carat pieces selling between 850,000–860,000 IQD per mithqal, and Iraqi gold between 820,000–830,000 IQD depending on workmanship and shop margin.
In Erbil, the 22-carat price reached 888,000 IQD, while 21-carat climbed to 848,000 IQD. The 18-carat level traded at 727,000 IQD.