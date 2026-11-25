Basrah crudes plunge amid benchmark losses
2026-11-25T06:42:58+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude fell by about 10% on Wednesday, as global benchmark crude futures moved lower.
Basrah Heavy crude dropped by $5.34, or 10.61%, to $44.99 per barrel, while Basrah Medium crude slipped by the same amount, or 9.48%, to $50.99 per barrel.
Brent crude futures fell by $1.35, or 1.5%, to $90.05 per barrel, while US West Texas Intermediate (WTI) futures declined by $1.35, or 1.7%, to $80.70 per barrel.
The OPEC Reference Basket stood at $83.80 per barrel, down $2.06, or 2.40%.