Basrah crudes drop 11% despite global oil gains
2026-11-11T06:19:55+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude prices fell by around 11% on Wednesday, despite gains in benchmark crude futures.
Basrah Heavy crude slid $5.97, or 11.57%, to $45.64 per barrel, while Basrah Medium crude dropped 10.74% to $49.64 per barrel.
Brent crude futures rose $1.04, or 1.1%, to $92.53 per barrel. US West Texas Intermediate (WTI) crude gained 67 cents, or 0.8%, to $86.71 per barrel.
The OPEC reference basket stood at $91.99, down 1.31%, or $ 1.22 per barrel.