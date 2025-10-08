Basrah crudes climb as global oil prices strengthen
2025-10-08T06:43:08+00:00
Shafaq News – Basrah
Basrah crude prices rose on Wednesday, tracking gains in global oil markets as investors grew more confident following OPEC+’s decision to curb production increases next month.
Basrah Heavy crude climbed $0.37, or 0.58%, to $64.17 per barrel, while Basrah Medium gained $0.37, or 0.57%, reaching $65.72 per barrel.
International benchmarks also advanced, with Brent crude up $0.48 (0.7%) at $65.93 per barrel, and U.S. West Texas Intermediate (WTI) gaining $0.51 (0.8%) to $62.24 per barrel.