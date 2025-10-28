Basrah crude prices rise despite global oil decline
Shafaq News – Baghdad
Iraq’s Basrah crude grades climbed on Tuesday despite a drop in global oil prices.
Basrah Heavy rose by 98 cents, or 1.51%, to settle at $65.68 per barrel, while Basrah Medium increased by $1.68, or 2.55%, reaching $67.53 per barrel.
Global oil benchmarks extended losses for a third consecutive session, as pressure from OPEC’s plans to boost production outweighed optimism over a potential trade agreement between the United States and China.
As of 03:59 GMT, Brent crude futures traded 3 cents lower at $65.59 a barrel, while US West Texas Intermediate (WTI) crude futures slipped 5 cents to $61.26.