Basrah crude prices retreat alongside global decline
2026-11-04T06:50:59+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude prices fell by more than 5% on Wednesday, tracking a broader decline in global oil benchmarks.
Basrah Heavy crude slid 5.36% to $70.15 per barrel, while Basrah Medium crude dipped 5.08% to $74.15 per barrel.
Brent crude edged down 26 cents, or 0.25%, to $103.34 per barrel. US West Texas Intermediate (WTI) crude also declined, shedding 53 cents, or 0.55%, to $95.56 per barrel.
The OPEC reference basket stood at $103.53 per barrel.