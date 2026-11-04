Basrah crude prices retreat alongside global decline

Basrah crude prices retreat alongside global decline
2026-11-04T06:50:59+00:00

Shafaq News- Basrah

Iraq’s Basrah crude prices fell by more than 5% on Wednesday, tracking a broader decline in global oil benchmarks.

Basrah Heavy crude slid 5.36% to $70.15 per barrel, while Basrah Medium crude dipped 5.08% to $74.15 per barrel.

Brent crude edged down 26 cents, or 0.25%, to $103.34 per barrel. US West Texas Intermediate (WTI) crude also declined, shedding 53 cents, or 0.55%, to $95.56 per barrel.

The OPEC reference basket stood at $103.53 per barrel.

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