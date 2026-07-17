عبر الأطلسي: الهجرة غير النظامية نحو المجهول

لم تعد الهجرة في عصرنا مجرد حركة بشرية تبحث عن مكان أفضل للعيش بل تحولت إلى حكاية إنسانية معقدة تتداخل فيها الجغرافيا مع السياسة والأمل مع الخطر والحلم مع الوهم ، وفي أقصى الأطراف الغربية للقارة الأوروبية تقف " جزر الكناري " شاهدة على واحدة من أكثر قصص الهجرة درامية في العالم المعاصر وهي قصة رجال وشباب يركبون قوارب صغيرة في قلب " المحيط الأطلسي " محملين بأحلام أكبر بكثير من قدرتهم على النجاة

إن الطريق نحو هذه الجزر لم يولد من فراغ ، فقد جاء نتيجة تحولات سياسية وأمنية واسعة بعد أن شددت الدول الأوروبية الرقابة على طرق الهجرة التقليدية عبر " البحر المتوسط " عندها تحولت أنظار شبكات التهريب إلى " السواحل الغربية لأفريقيا " حيث تنطلق القوارب من بلدان مثل " السنغال وموريتانيا ومالي وغامبيا " متجهة نحو نقطة تبدو على الخرائط أقرب إلى الحلم منها إلى الواقع ، لكن ما يبدو على الخريطة مجرد خط بحري هو في الحقيقة رحلة طويلة من المخاطر تبدأ قبل الوصول إلى البحر بكثير ، فالهجرة غير النظامية ليست قرارا لحظيا بل طريقا تبدأ ملامحه في قرى فقيرة ومدن تعاني البطالة واليأس ، ليظهر هناك السماسرة الذين يبيعون فكرة أوروبا كما لو كانت وعدا " بالخلاص " ويعرضون رحلة مقابل آلاف الدولارات ، وحين يدفع الشاب كل ما يملك يبدأ فصل آخر من القصة وهو فصل العبور نحو الساحل

ففي المدن الساحلية يجتمع عشرات المهاجرين في بيوت ضيقة ينتظرون إشارة الانطلاق ، لتأتي اللحظة التي يصعد فيها الجميع إلى قوارب خشبية تقليدية ، قوارب صممت خصيصا للصيد القريب من الشاطئ ، لكنها تجد نفسها فجأة في مواجهة أحد أعنف بحار العالم ، وفي تلك اللحظة يدرك كثيرون أن البحر ليس وحده الخطر بل إن الخطر الحقيقي يكمن في شبكة كاملة من الاستغلال والوعود الكاذبة ، حيث تعمل شبكات التهريب كمنظومة منظمة عبر الحدود ، فهناك من يجند المهاجرين ومن ينقلهم ومن يجهز القوارب ومن يدير الرحلات ، وغالبا ما لا يرافق المهربون القارب في رحلته الأخيرة بل يسلم القيادة لأحد المهاجرين نفسه بعد أن يتلقى توجيهات بسيطة حول الاتجاه ، وهكذا ينطلق القارب في رحلة قد تمتد لأيام طويلة وسط أمواج الأطلسي ، حيث يصبح الماء القليل والطعام القليل رفيقين دائمين للخوف ، ولهذا السبب يقال إن البحر ليس القاتل الوحيد في هذه الرحلة ، فقبل أن يصل المهاجر إلى الماء يكون قد مر عبر صحراء قاسية وشبكات تهريب لا تتردد في استغلال ضعفه ، بل وربما قد احتجز أو تعرض للجوع والعطش ، أما إذا وصل إلى البحر فإن الأمواج العاتية ونقص الوقود وضياع الاتجاه قد يحول القارب إلى نقطة صغيرة تائهة في فضاء مائي لا نهاية له ، وعندما تنجح بعض القوارب في الوصول إلى " إسبانيا " عبر جزر الكناري تبدأ قصة جديدة تماما ، وهي قصة الاستقبال والتحقيق والبحث في طلبات اللجوء ، في عملية تشرف عليها السلطات الإسبانية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، لكن وصول القارب لا يعني نهاية الأزمة بل بداية سلسلة من الأسئلة السياسية والاجتماعية المعقدة داخل أوروبا نفسها

أن الهجرة غير النظامية عبر هذا الطريق تخلق تحديات كبيرة للقارة الأوروبية ، فمن الناحية الاقتصادية تفرض موجات الهجرة المفاجئة ضغطا على أنظمة الاستقبال والخدمات الاجتماعية ، ومن الناحية السياسية أصبحت الهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل المجتمعات الأوروبية ، حيث تستغلها بعض الحركات الشعبوية لتعزيز خطابها القائم على الخوف من التغيير " الديموغرافي " ، أما على المدى البعيد.فإن استمرار هذه الظاهرة قد يترك آثارا أعمق في التوازنات الاجتماعية والثقافية داخل أوروبا ، فالتحدي لا يكمن فقط في استقبال المهاجرين بل في القدرة على إدماجهم في المجتمعات الجديدة وفي الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار الاجتماعي ، ومع تزايد أعداد القادمين عبر طرق خطرة مثل طريق الأطلسي تصبح هذه المعادلة أكثر تعقيدا يوما بعد يوم

ومع ذلك فإن اختزال هذه القضية في أرقام أو سياسات أمنية فقط سيكون ظلما.للحقيقة الإنسانية الكامنة خلفها ، فكل قارب يبحر نحو جزر الكناري يحمل داخله عشرات القصص ، قصص شباب دفعهم الفقر أو الحروب أو فقدان الأمل إلى البحث عن فرصة في مكان آخر ، ليقف البحر بين ضفة أفريقيا وضفة أوروبا شاهدا على تلك اللحظة التي يختلط فيها الخوف بالأمل ، ويصبح القارب الصغير رمزا لأكبر حلم يمكن لإنسان بسيط أن يحمله ، لتبقى بذلك جزر الكناري نقطة التقاء بين عالمين ، عالم يغادره الناس هربا من ضيق الحياة ، وعالم.يصلون إليه بحثا عن بداية جديدة ، لكن بين هذين العالمين يمتد بحر طويل ليس وحده القاتل في الحكاية بل جزء من قصة أكبر اسمها " الهجرة غير النظامية " في زمن الأزمات العالمية .