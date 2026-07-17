رسمياً.. العراق يوقع رخصة عمل شركة "ستارلنك"

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، مساء الجمعة، توقيع رخصة عمل شركة "ستارلنك" بشكل رسمي في البلاد، وذلك خلال مراسم أُقيمت في غرفة التجارة الأميركية بالولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، وقع الرخصة الرسمية الخاصة بمباشرة شركة ستارلنك تقديم خدماتها في العراق، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

وبحسب الهيئة، فإن توقيع الرخصة يمثل محطة مهمة في مسار تطوير قطاع الاتصالات في العراق، ضمن جهود هيئة الإعلام والاتصالات لتنظيم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يحفظ السيادة الرقمية ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

كما أن دخول شركة ستارلنك إلى السوق العراقية يسهم، وفق البيان، في توسيع خيارات خدمات الإنترنت، ولا سيما في المناطق التي تتطلب حلولاً تقنية متقدمة، فضلاً عن تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم مسارات التحول الرقمي في العراق.

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد أكدت مطلع تموز/ يوليو الجاري، أن إجراءات ترخيص خدمة "ستارلنك" وصلت إلى مراحلها النهائية، بما يتيح إدخال إحدى أبرز تقنيات الاتصالات الفضائية الحديثة إلى السوق العراقية، ضمن إطار تنظيمي يحفظ المصالح الوطنية ويواكب التطورات العالمية.

هذا وأظهرت قائمة رسمية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة.

وتضم القائمة 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الحكومة الأميركية وشركات ومؤسسات دولية، تتركز غالبيتها في قطاعات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والصحة.

وقبل قليل، وقع وزير النفط العراقي باسم العبادي، يوم الجمعة، اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أميركية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات أميركية خلال قمة الاستثمار المنعقدة في واشنطن، عن توجه العراق لتبني سياسة "الباب المفتوح".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف آدم كورتيزي، الرئيس التنفيذي لشركتي "صن أفريكا" (Sun Africa) و"يو جي تي رينيوابلز" (UGTR) الأميركيتين للطاقة المتجددة، لوكالة شفق نيوز، عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير مشروع استراتيجي للطاقة الشمسية في العراق بالتعاون مع مجموعة "كار" العراقية، مؤكداً فتح مكتب في بغداد لإدارة المشروع المخطط له.

إلى ذلك، أكد جيفري كاسبر، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "هيمارا تريدينغ" (Himara Trading) العالمية، الجمعة، لوكالة شفق نيوز، أن الساحة الاستثمارية في العراق تشهد تحولاً جذرياً ملموساً مدفوعاً برغبة حقيقية ومشتركة من الحكومة العراقية، والولايات المتحدة، والشركات الأميركية الخاصة لتسهيل مسارات استثمارية شفافة ومستدامة.

يأتي ذلك ضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية التي بدأها، الاثنين الماضي، رئيس الوزراء علي الزيدي والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال العراقيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه بالزيدي في البيت الأبيض، أن الأسبوع الجاري سيشهد الكشف عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق بالإضافة إلى صفقات تجارية واسعة في مختلف القطاعات.