بالأسماء.. كشف هوية الشركات وطبيعة الاتفاقيات التي يوقعها الزيدي في واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

أظهرت قائمة رسمية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة.

وتضم القائمة 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الحكومة الأميركية وشركات ومؤسسات دولية، تتركز غالبيتها في قطاعات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والصحة.

وبحسب القائمة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، تتصدر شركات الطاقة العالمية الاتفاقيات المزمع توقيعها، وفي مقدمتها شيفرون، وشل، وبي بي، وكونوكو فيليبس، وهاليبرتون، وإكسيليريت إنرجي، وإتش كيه إن إنرجي، وجي إي فيرنوفا، إلى جانب شركة كار للطاقة، في إطار مشاريع تستهدف تطوير قطاعي النفط والكهرباء في العراق.

كما تشمل القائمة اتفاقيات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، أبرزها مع ستارلينك وسيسكو، إضافة إلى اتفاقيات في القطاع المالي مع جي بي مورغان، وفي المجال الصحي مع أبوت وثيرمو فيشر ساينتيفيك، فضلاً عن اتفاقيات في مجالات التعليم، والاعتماد المؤسسي، والاستثمار، والتطوير العقاري، والصناعات الغذائية، بمشاركة شركات ومؤسسات أميركية ودولية. USCC_Signees List_July 2_260717_142118.pdf

وتضمنت القائمة أيضاً، اتفاقية بين حكومتي العراق وسوريا، إلى جانب مذكرات تفاهم مع الجامعة الأميركية في العراق – بغداد، وشركة بيبسيكو، ومؤسسات متخصصة في الطاقة والهندسة والبنية التحتية، فضلاً عن اتفاقية تعاون بين مجلس الأعمال الأميركي العراقي (USIBC) واتحاد غرف التجارة العراقية.

وتعكس الاتفاقيات توجه الحكومة العراقية نحو توسيع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات، بالتزامن مع زيارة الزيدي إلى واشنطن ولقاءاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين وقادة شركات أميركية.

ووقع وزير النفط العراقي باسم العبادي، قبل قليل، اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أميركية، بحسب ما أبلغ به مراسل وكالة شفق نيوز في العاصمة الأميركية واشنطن مصطفى هاشم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف آدم كورتيزي، الرئيس التنفيذي لشركتي "صن أفريكا" (Sun Africa) و"يو جي تي رينيوابلز" (UGTR) الأميركيتين للطاقة المتجددة، لوكالة شفق نيوز، عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير مشروع استراتيجي للطاقة الشمسية في العراق بالتعاون مع مجموعة "كار" العراقية، مؤكداً فتح مكتب في بغداد لإدارة المشروع المخطط له.

وكان مصدر مطلع قد كشف الثلاثاء الماضي، لوكالة شفق نيوز، أن العراق سيوقع أكثر من 18 اتفاقية مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة، بما فيها السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح.

يأتي ذلك ضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية التي بدأها، الاثنين الماضي، رئيس الوزراء علي الزيدي والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال العراقيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه بالزيدي في البيت الأبيض، أن الأسبوع الجاري سيشهد الكشف عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق بالإضافة إلى صفقات تجارية واسعة في مختلف القطاعات.