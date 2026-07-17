الزيدي بعد توقيع الاتفاقيات في واشنطن: أبواب بغداد مفتوحة أمامكم

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الجمعة، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات أميركية خلال قمة الاستثمار المنعقدة في واشنطن، عن توجه العراق لتبني سياسة "الباب المفتوح".

وقال الزيدي، في كلمة خلال حفل التوقيع، الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه السياسة هي لتسهيل عمل الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تُمثل ثمرة الثقة المتبادلة بين الحكومة العراقية والشركات الأمريكية.

وتابع أن مذكرات التفاهم الموقعة تعكس ثقة بغداد في كفاءة الشركات الأميركية، وفي المقابل ثقة تلك الشركات بالآفاق المستقبلية والاقتصادية الواعدة للعراق، واعداً إياهم بتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية على أرض الواقع.

كما وجه الزيدي دعوة رسمية للشركات الأميركية لزيارة العاصمة بغداد في أقرب وقت، وذلك بهدف وضع خارطة طريق وخط مسار عملي واضح لتنفيذ المشاريع المشتركة.

وشدد في ختام حديثه على أن أبواب جميع الوزارات والجهات القطاعية العراقية ستظل مفتوحة بالكامل أمام المستثمرين لتذليل كافة العقبات وتوفير الدعم اللازم لإنجاح مشاريعهم.

ووقع وزير النفط العراقي باسم العبادي، قبل قليل، اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أميركية، بحسب ما أبلغ به مراسل وكالة شفق نيوز في العاصمة الأميركية واشنطن مصطفى هاشم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف آدم كورتيزي، الرئيس التنفيذي لشركتي "صن أفريكا" (Sun Africa) و"يو جي تي رينيوابلز" (UGTR) الأميركيتين للطاقة المتجددة، لوكالة شفق نيوز، عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير مشروع استراتيجي للطاقة الشمسية في العراق بالتعاون مع مجموعة "كار" العراقية، مؤكداً فتح مكتب في بغداد لإدارة المشروع المخطط له.

وكان مصدر مطلع قد كشف الثلاثاء الماضي، لوكالة شفق نيوز، أن العراق سيوقع أكثر من 18 اتفاقية مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة، بما فيها السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح.

يأتي ذلك ضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية التي بدأها، الاثنين الماضي، رئيس الوزراء علي الزيدي والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال العراقيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه بالزيدي في البيت الأبيض، أن الأسبوع الجاري سيشهد الكشف عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق بالإضافة إلى صفقات تجارية واسعة في مختلف القطاعات.