حصري.. الكشف عن مشروع أميركي ضخم للطاقة المتجددة في العراق

شفق نيوز- واشنطن

كشف آدم كورتيزي، الرئيس التنفيذي لشركتي "صن أفريكا" (Sun Africa) و"يو جي تي رينيوابلز" (UGTR) الأميركيتين للطاقة المتجددة، يوم الجمعة، عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير مشروع استراتيجي للطاقة الشمسية في العراق بالتعاون مع مجموعة "كار" العراقية، مؤكداً فتح مكتب في بغداد لإدارة المشروع المخطط له.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز على هامش أعمال قمة الأعمال المشتركة في العاصمة الأميركية واشنطن، قال كورتيزي إن العلاقات والتاريخ بين الولايات المتحدة والعراق جعلته لا يتوقع بالضرورة أن يُستقبل بحفاوة بالغة، مستدركاً: "لكننا استُقبلنا بالفعل بأذرع مفتوحة، ونشعر بارتياح كبير ليس مع شريكنا المحلي فقط، بل مع الحكومة العراقية أيضاً".

وأوضح كورتيزي أن هناك رغبة حقيقية متبادلة للعمل مع الشركات الأميركية وجذب استثماراتها، مشيراً إلى أن الأوضاع المتقلبة والمضطربة في الجوار العراقي تجعل من التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة والابتعاد عن الاعتماد على الغاز الإيراني خطوة منطقية للغاية ومبررة.

وأضاف: "لا يمكن بناء قاعدة طاقة قوية ما لم تكن متنوعة، لذا فإن الاعتماد الكامل على الموارد الحرارية والتقليدية ليس هو الاتجاه الذي نمضي إليه في القرن الحادي والعشرين، والحكومة العراقية قامت بعمل رائع في إدراك هذا الأمر والسعي نحو التنويع".

وعن طبيعة المشروع، كشف كورتيزي عن توقيع مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية مع مجموعة "كار" (KAR Group)، مؤكداً: "لدينا مكتب في بغداد الآن مع تقدمنا في هذا المشروع"، مبيناً أن المشروع لا يزال في طور التطوير وإعداد دراسات الجدوى الفنية، والقانونية، والمالية.

وأشار إلى أن ما يميز العرض الاستثماري لشركته هو تحملها لكافة المخاطر والنفقات الأولية لإعداد هذه الدراسات دون تكلفة على الجانب العراقي، لتصميم حلول تلائم الاحتياجات الدقيقة للحكومة العراقية، على أن يُترك القرار النهائي لها لاحقاً في توقيع العقد التجاري للمضي قدماً، مؤكداً أن الشركتين تلتزمان بجلب التمويل الكامل للمشروع معهما.

وأكد كورتيزي أن قطاع النفط والغاز سيظل حاضراً، لكن الطاقة الشمسية باتت اليوم الحل الأكثر جدوى واقتصادية مقارنة بالمحطات الحرارية التقليدية بفضل الانخفاض الكبير في أسعار الألواح الشمسية والبطاريات، فضلاً عن تمتع منطقة الشرق الأوسط بمعدلات إشعاع شمسي عالية جداً.

وكان مصدر مطلع قد كشف الثلاثاء الماضي، لوكالة شفق نيوز، أن العراق سيوقع أكثر من 18 اتفاقية مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة، بما فيها السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح.

يأتي ذلك ضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية التي بدأها، الاثنين الماضي، رئيس الوزراء علي الزيدي والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال العراقيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه بالزيدي في البيت الأبيض، أن الأسبوع الجاري سيشهد الكشف عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق بالإضافة إلى صفقات تجارية واسعة في مختلف القطاعات.