خاص.. بغداد وواشنطن تستعدان لتوقيع 18 اتفاقية وإنشاء صندوق تنمية بتريليون دولار

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، أن العراق سيوقع أكثر من 18 اتفاقية مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة، فيما أشار إلى وجود اتفاقيات جاهزة ستوقع قريباً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء، علي الزيدي، التي تُعد تاريخية، كونه أول رئيس حكومة يُستقبل بهذا القدر من الحفاوة والاهتمام، ستفضي إلى توقيع أكثر من 18 اتفاقية شراكة في مختلف المجالات، بما فيها السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح، وأن هذه الاتفاقيات ستعزز الشراكة بين العراق والولايات المتحدة".

وأضاف أن "العراق يتطلع إلى إنشاء صندوق للتنمية في أحد المصارف الأميركية، وليس في البنك الفيدرالي، وبحسب المعطيات الأولية، سيتم تمويل الصندوق من إيرادات النفط المصدر إلى الولايات المتحدة، بكمية تصل إلى 500 ألف برميل يومياً، بما يجعل قيمة تمويل الصندوق تصل إلى تريليون دولار، لتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة الكهربائية وغيرها من المشاريع المهمة".

وأشار المصدر، إلى أن "هناك اتفاقيات جاهزة استُكملت مناقشتها بين الجانبين، وسيتم توقيعها من قبل المسؤولين والوزراء المعنيين المرافقين للزيدي مع نظرائهم الأميركيين، وهو ما سيشكل خطوة إيجابية تعكس تعزيز العلاقات بين البلدين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن ‏الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق، بالإضافة إلى إبرام صفقات تجارية كبيرة.

ودعا الزيدي، في وقت سابق من اليوم، رجال الأعمال العراقيين في الولايات المتحدة، ولا سيما أبناء الجالية المسيحية، إلى الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والصناعات النفطية، والمشاركة في إعمار مناطق سهل نينوى.

ووصل الزيدي، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رئيس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات، في زيارة رسمية تستمر لسبعة أيام.

وفي الشهر الماضي، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أن مجلس الوزراء قرر تأسيس مشروع صندوق التنمية بضمانات ومساهمات دولية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر بوابة الاستثمار.