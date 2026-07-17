خاص.. رئيس "هيمارا تريدينغ" العالمية يعلن عودة كبريات شركات الطاقة للعراق

شفق نيوز- واشنطن

أكد جيفري كاسبر، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "هيمارا تريدينغ" (Himara Trading) العالمية، يوم الجمعة، أن الساحة الاستثمارية في العراق تشهد تحولاً جذرياً ملموساً مدفوعاً برغبة حقيقية ومشتركة من الحكومة العراقية، والولايات المتحدة، والشركات الأميركية الخاصة لتسهيل مسارات استثمارية شفافة ومستدامة.

وقال كاسبر لوكالة شفق نيوز من واشنطن، إن الاستقرار السياسي والانتقال السلمي والدوري للسلطة في العراق عبر عدة دورات انتخابية متتالية عزز من ثقة المستثمرين الدوليين، وأعطى رسالة واضحة بقدرة الداخل العراقي على حل الخلافات وتوفير بيئة عمل مستقرة وملتزمة على المدى الطويل.

وأضاف أن قطاع الطاقة والكهرباء والوقود – وهو المجال الرئيس لعمل شركته – يشهد زخماً استثنائياً؛ حيث عادت كبريات الشركات العالمية التي غادرت البلاد سابقاً أو أحجمت عن المشاركة في السنوات الماضية إلى طاولة المفاوضات لإعادة استثماراتها وضخ رؤوس أموال جديدة.

ووصف كاسبر هذه العودة بـ "الإشارة الكبرى" التي تعكس جدية وجاذبية السوق الحالية، لا سيما وأن تلك الشركات تمتلك خيارات بديلة لكنها تختار العراق اليوم.

وأشار إلى أن النظرة الاقتصادية الحديثة للعراق لم تعد تقتصر على مجرد "استخراج الموارد"، بل تركز على الاستثمار الداخلي الحقيقي الذي يهدف إلى خلق فرص العمل للشباب، وتطوير البنية التحتية، وتنويع مجالات الاقتصاد كالتكنولوجيا والتعليم.

وأكد أن الفرص في العراق تفوق مثيلاتها في مناطق عدة حول العالم نظراً للحاجة الطويلة الأمد لإعادة الإعمار والتطوير، مشدداً على أن إدارة المخاطر في بيئة عمل واعدة ومدروسة هي المفتاح الحقيقي لتحقيق الازدهار المشترك، مدعوماً بمظلة أمنية وتشجيع مستمر من الأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة لدعم التنمية التجارية العراقية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف آدم كورتيزي، الرئيس التنفيذي لشركتي "صن أفريكا" (Sun Africa) و"يو جي تي رينيوابلز" (UGTR) الأميركيتين للطاقة المتجددة، لوكالة شفق نيوز، عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير مشروع استراتيجي للطاقة الشمسية في العراق بالتعاون مع مجموعة "كار" العراقية، مؤكداً فتح مكتب في بغداد لإدارة المشروع المخطط له.

وكان مصدر مطلع قد كشف الثلاثاء الماضي، لوكالة شفق نيوز، أن العراق سيوقع أكثر من 18 اتفاقية مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة، بما فيها السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح.

يأتي ذلك ضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية التي بدأها، الاثنين الماضي، رئيس الوزراء علي الزيدي والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال العراقيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه بالزيدي في البيت الأبيض، أن الأسبوع الجاري سيشهد الكشف عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق بالإضافة إلى صفقات تجارية واسعة في مختلف القطاعات.