الخارجية الأميركية: استعدوا لإغلاق للمجال الجوي في الشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

دعت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، مواطنيها الأميركيين في الشرق الأوسط إلى الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "على الأميركيين خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في السفر إلى المنطقة، أما المتواجدين فيها، عليهم النظر في المغادرة أو الاستعداد لها في حال حدوث تصعيد".

وأشارت إلى أن "إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أميركية أو أميركيين في أنحاء العالم".

Middle East: Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for flight cancellations, periodic airspace closures, and potential travel disruptions. Some airlines in the region have postponed resumption of earlier… pic.twitter.com/d1ZmzRBBHN — TravelGov (@TravelGov) August 1, 2026

وكانت السفارات الأميركية في بغداد وعمّان وإسرائيل والقنصلية في أربيل، قد حذرت، اليوم السبت، من أن البيئة الأمنية لا تزال معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع نظراً لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتوعدت إيران، السبت، باستهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة التابعة لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة، رداً على ما وصفته بالتهديدات الأميركية باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وجاء ذلك بعد تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترمب أقر خطة تتضمن تنفيذ هجمات واسعة النطاق ضد إيران قد تمهد، وفق تلك التقارير، لإضعاف النظام الإيراني تدريجياً.