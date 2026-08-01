إيران تتوعد باستهداف منشآت طاقة أميركية وإسرائيلية رداً على تهديدات ترمب

شفق نيوز- متابعة

توعد مسؤول إيراني رفيع، يوم السبت، باستهداف البنية التحتية الحيوية للطاقة التابعة لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة، رداً على ما وصفه بالتهديدات الأميركية باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المسؤول قوله، إن طهران أعدت خطة شاملة للرد على أي "تهور أميركي محتمل"، معتبراً أن التقارير التي تحدثت عن احتمال شن هجمات أميركية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية تمثل "درباً من دروب التهور".

وجاء ذلك بعد تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترمب أقر خطة تتضمن تنفيذ هجمات واسعة النطاق ضد إيران قد تمهد، وفق تلك التقارير، لإضعاف النظام الإيراني تدريجياً.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزيرها عباس عراقجي أبلغ نظيره البريطاني، خلال اتصال هاتفي، بأن الولايات المتحدة انتهكت تعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم، ومنعت تنفيذها.

وأضافت الوزارة أن عراقجي حمّل واشنطن وتل أبيب مسؤولية التصعيد في المنطقة، محذراً من أن عرقلة آليات العبور عبر مضيق هرمز من قبل أطراف ثالثة ستؤدي إلى مزيد من التعقيد في الأوضاع.

وأكد الوزير الإيراني عزم بلاده على وضع آليات تنفيذية لإدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عُمان.

من جانبه، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد ذو القدر، إن استمرار الحصار البحري الأميركي سيؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز وربما مضائق أخرى، محذراً من أن الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، إلى جانب الناخبين الأميركيين، سيدفعون ثمن أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة.