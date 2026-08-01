واشنطن تحذّر مواطنيها في إسرائيل: غادروا في حال التصعيد

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكدت السفارة الأميركية في إسرائيل، يوم السبت، أن البيئة الأمنية لا تزال معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع نظراً لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ودعت السفارة، المواطنين الأميركيين الموجودين حالياً في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر واليقظة التامة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري.

في حين نصحت الأميركيين الموجودين خارج الشرق الأوسط، بإعادة النظر بجدية في السفر إلى منطقة الشرق الأوسط أو عبرها.

وبينت أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أميركية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأميركيين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأميركية الأخرى، وعلى الأميركيين في المنطقة الاستعداد والتفكير في المغادرة في حال حدوث تصعيد.

وكانت السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في أربيل، وكذلك السفارة الأميركية في عمان، قد حذرت فق وقت سابق من اليوم السبت، المواطنين الأميركيين الموجودين حاليًا في العراق والمنطقة، بالاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق المؤقت للمجال الجوي، وحدوث اضطرابات في السفر.

وأوضحت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، بينما ألغت شركات أخرى بعض خطوطها الجوية، داعية المواطنين الأميركيين الموجودين في المنطقة أن يفكروا في المغادرة، أو أن يكونوا مستعدين للمغادرة في حال حدوث أي تصعيد.