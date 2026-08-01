السفارة الأميركية في عمان تدعو مواطنيها لمغادرة الشرق الأوسط

شفق نيوز- عمان

دعت السفارة الأميركية في عمان، يوم السبت، الأميركيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط، إلى توخي الحذر واليقظة المتزايدة، والاستعداد لإلغاء الرحلات، والإغلاق الدوري للمجال الجوي، واضطرابات السفر المحتملة.

وأصدرت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني، تحذيراً لمواطنيها أشارت فيه إلى أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة بسبب تصاعد التوترات، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.

وبينت أن "بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، بينما ألغت أخرى بعض خطوط الطيران"، مؤكدة أنه "ينبغي للأميركيين في المنطقة النظر في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة فورا في حال حدوث أي تصعيد".

وأوصت السفارة بالتحقق من حالة مغادرة الرحلة مع شركة الطيران مباشرة أو عبر موقع مطار الملكة علياء الدولي في عمان، داعية الأميركيين خارج الشرق الأوسط إلى إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها، وعلى من يقررون السفر مراقبة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران.

وحذرت السفارة من أن المنشآت الدبلوماسية الأميركية، بما في ذلك تلك خارج الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، مشيرة إلى أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أميركية أخرى في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأميركيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأميركية الأخرى.

وأكدت السفارة أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال متغيرا، وأن إيران لا يمكن التنبؤ بها، كما يتضح من قراراته الأخيرة بمهاجمة مناطق في المنطقة دون سابق إنذار أو استفزاز، وتوسيع نطاق الهجمات لتشمل مناطق لم تستهدف من قبل (مثل مصر)".

وشددت على ضرورة بقاء الأميركيين في حالة يقظة، "فمجرد عدم تعرض المصالح أو الشركات الأميركية للهجوم في بلد ما في الماضي لا يضمن سلامتها في المستقبل".

ونصحت السفارة الأميركية في عمان جميع الأميركيين بتجنب السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن، مذكّرة المواطنين بأن إيران هاجمت أيضا البنية التحتية المدنية والحرجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الفنادق والمطارات والمواقع المدنية الأخرى.

ودعت المواطنين الأميركيين إلى الاستمرار في مراقبة المعلومات الصادرة عن الحكومة الأردنية بشأن التهديدات المحددة واتباع التعليمات، بما في ذلك الاستجابة لصفارات الإنذار والتحذيرات الأخرى، ومراقبة جميع إرشادات وتحذيرات السفر الصادرة عن السفارة.

وختمت السفارة الأميركية بيانها بمجموعة من الإجراءات الموصى باتخاذها منها زيارة موقع "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" في الأردن للحصول على إرشادات السلامة العامة، بما في ذلك شرح دلالات صفارات الإنذار في الأردن.