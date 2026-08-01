تحذير أمني أميركي في العراق والمنطقة: تأهبوا لاحتمال المغادرة وتوقف الرحلات

شفق نيوز- بغداد

حذرت السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية في أربيل، يوم السبت، المواطنين الأميركيين الموجودين حاليًا في العراق والمنطقة، بالاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق المؤقت للمجال الجوي، وحدوث اضطرابات في السفر.

وأوضحت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، بينما ألغت شركات أخرى بعض خطوطها الجوية، داعية المواطنين الأميركيين الموجودين في المنطقة أن يفكروا في المغادرة، أو أن يكونوا مستعدين للمغادرة في حال حدوث أي تصعيد.

ودعت كذلك المواطنين الأميركيين الموجودين خارج منطقة الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر بجدية في السفر إلى هذه المنطقة أو عبرها. أما الذين يقررون السفر من منطقة الشرق الاوسط أو إليها، فعليهم متابعة آخر المستجدات المتعلقة بعمل المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيان، فإن منشآت دبلوماسية أميركية بما في ذلك منشآت تقع خارج الشرق الأوسط، قد تعرضت للاستهداف. كما قد تستهدف إيران والجماعات الموالية لها مصالح أميركية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والمواطنين الأميركيين حول العالم، بما في ذلك الشركات الأميركية والمؤسسات الأخرى.

وأوضحت السفارة في بيانها أن الوضع في الشرق الأوسط يشهد تطورات متسارعة ومتقلبة. ويُعرف النظام الإيراني بعدم إمكانية التنبؤ بتصرفاته، وهو ما تجلى في قراراته الأخيرة بتنفيذ هجمات في المنطقة دون سابق إنذار أو مبررات واضحة، فضلًا عن توسيع نطاق عملياته ليشمل مناطق لم تكن مستهدفة سابقًا، مثل مصر.

ودعت المواطنين الأمريكيين للبقاء في حالة يقظة، إذ إن عدم تعرض المصالح أو الشركات الأمريكية لهجمات في دولة معينة في السابق لا يعني بالضرورة أنها ستكون آمنة في المستقبل.

ونصحت السفارة مواطنيها الموجودين في العراق بالحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.كما ينبغي الاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاق المجال الجوي في أي وقت ودون إشعار مسبق. وفي حال وقوع أي هجوم، يُرجى الاحتماء في مكان آمن وتجنب الاقتراب من الحطام أو الأجسام المتساقطة.

وكانت السفارة الأميركية في عمان، قد دعت في وقت سابق من اليوم السبت، الأميركيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط، إلى توخي الحذر واليقظة المتزايدة، والاستعداد لإلغاء الرحلات، والإغلاق الدوري للمجال الجوي، واضطرابات السفر المحتملة.

وأصدرت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني، تحذيراً لمواطنيها أشارت فيه إلى أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة بسبب تصاعد التوترات، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع"، داعية أياهم إلى مغادرة المنطقة.