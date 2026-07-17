واشنطن ترحب بإعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين العراق وسوريا

شفق نيوز- واشنطن

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الجمعة، بإعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين العراق وسوريا بقدرة أولية تبلغ مليوني برميل يومياً، مبينة أن هذا المشروع الاستراتيجي يربط الإنتاج العراقي بأسواق المتوسط.

كما رحبت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بمشاركة ائتلاف دولي تقوده الولايات المتحدة لتنفيذ الجوانب الفنية والمالية لهذا المشروع.

وأكدت أن التزام البلدين بالعمل المشترك لإعادة تأهيل خط الأنابيب وتشغيله، ووضع إطار قانوني، والانخراط بصورة بناءة مع الائتلاف الدولي، يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار من خلال تحقيق الازدهار، وهو ما أصبح ممكناً بفضل رؤية وقيادة الرئيس دونالد ترمب.

وقبل قليل، وقع وزير النفط العراقي باسم العبادي، يوم الجمعة، اتفاقية مع سوريا لمد أنابيب نفط وأخرى مع شركات أميركية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات أميركية خلال قمة الاستثمار المنعقدة في واشنطن، عن توجه العراق لتبني سياسة "الباب المفتوح".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف آدم كورتيزي، الرئيس التنفيذي لشركتي "صن أفريكا" (Sun Africa) و"يو جي تي رينيوابلز" (UGTR) الأميركيتين للطاقة المتجددة، لوكالة شفق نيوز، عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير مشروع استراتيجي للطاقة الشمسية في العراق بالتعاون مع مجموعة "كار" العراقية، مؤكداً فتح مكتب في بغداد لإدارة المشروع المخطط له.

إلى ذلك، أكد جيفري كاسبر، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "هيمارا تريدينغ" (Himara Trading) العالمية، الجمعة، لوكالة شفق نيوز، أن الساحة الاستثمارية في العراق تشهد تحولاً جذرياً ملموساً مدفوعاً برغبة حقيقية ومشتركة من الحكومة العراقية، والولايات المتحدة، والشركات الأميركية الخاصة لتسهيل مسارات استثمارية شفافة ومستدامة.

وكان مصدر مطلع قد كشف الثلاثاء الماضي، لوكالة شفق نيوز، أن العراق سيوقع أكثر من 18 اتفاقية مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة، بما فيها السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح.

يأتي ذلك ضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية التي بدأها، الاثنين الماضي، رئيس الوزراء علي الزيدي والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال العراقيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعه بالزيدي في البيت الأبيض، أن الأسبوع الجاري سيشهد الكشف عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق بالإضافة إلى صفقات تجارية واسعة في مختلف القطاعات.