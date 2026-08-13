Turkiye, KSA, Pakistan plan joint drills under defense pact
Shafaq News- Ankara
Turkiye, Saudi Arabia, and Pakistan will establish new political and military coordination mechanisms and plan joint military exercises under the defense pact signed in Mecca last week, Turkiye’s Defense Ministry stated on Thursday.
The mechanisms will bring together the three countries’ defense and foreign ministers as well as their military chiefs, a ministry spokesperson told a weekly briefing in Ankara.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO’ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/gaW7LVcwvv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2026
The three countries also plan regular joint military exercises, while defense-industry cooperation could include joint production and technology sharing.
The Mecca Joint Defense Agreement was signed on Aug. 7, committing to treat an armed attack against one signatory as an attack against all three.
Read more: Mecca Defense Agreement unites Saudi, Turkiye and Pakistan