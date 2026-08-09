Houthis hit Saudi Aramco’s Jazan refinery with drone
Shafaq News- Sanaa
Yemen’s Houthis (Ansarallah) said on Sunday that they targeted Saudi Aramco’s Jazan refinery, linking the drone operation to alleged Saudi incursions over Saada and Hajjah provinces.
Military spokesperson Yahya Saree reported an “accurate” hit.
تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف مصفاة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة.يأتي هذا الاستهداف ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة.— العميد يحيى سريع (@Yahya_Saree) August 9, 2026
Saudi Arabia’s Energy Ministry noted that Aramco crews extinguished a fire at the facility early Sunday, with no injuries, but made no connection to Ansarallah’s announcement.
فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو السعودية تخمد حريقاً وقع فجر هذا اليوم الأحد الموافق 1448/2/26 هـ في إحدى المرافق التابعة لمصفاة أرامكو السعودية بجازان، بدون أي إصابات.وتستكمل الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة.— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) August 9, 2026
On August 7, Ansarallah struck Saudi-backed forces at Sahn Al-Jinn camp in Marib with a “large number” of missiles and drones. The group accused Riyadh of reinforcing forces in Yemen and warned that further military buildups would draw an “immediate and severe” response, reiterating its “siege for siege” policy and threats to target Saudi-linked forces wherever they are deployed.