Tehran calls in British ambassador over PM claims

Tehran calls in British ambassador over PM claims
2026-10-01T15:33:58+00:00

Shafaq News- Tehran

Iran summoned British Ambassador Hugo Shorter over allegations made by the British prime minister against Tehran, Iranian media outlets reported on Thursday.

Deputy Foreign Minister for Political Affairs Majid Takht-Ravanchi formally conveyed Tehran’s protest over the allegations, accusing London of pursuing a “destructive approach” toward Iran.

British Prime Minister Andy Burnham said on Wednesday that London had “strong indications” Iran was involved in a suspected plot targeting RAF Fairford, a British air base used by US forces to launch strikes against Iran.

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