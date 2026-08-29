President Barzani pays tribute to late Kurdish activist Mehdi Zana

President Barzani pays tribute to late Kurdish activist Mehdi Zana
2026-08-29T18:08:38+00:00

Shafaq News- Erbil

Kurdistan Region President Nechirvan Barzani on Saturday mourned Mehdi Zana, a prominent Kurdish politician in Turkiye, hailing his decades-long political career and the sacrifices he made in advocating for Kurdish rights.

Barzani extended his condolences to Leyla Zana, his wife, as well as to the family, relatives and friends of the late Zana.

Born in 1940 in Silvan, Turkiye, Zana was elected mayor of Diyarbakir in 1977. He remained in office until the Sept. 12, 1980, military coup, after which he was imprisoned for 11 years. Following his release, Zana lived in exile in Sweden before returning to Turkiye in 2004.

Related News arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
English
English
Radio radio icon