Nechirvan Barzani praises Kurdish MMA fighter after US triumph

2026-05-17T15:35:03+00:00

Shafaq News- Erbil

Kurdish President Nechirvan Barzani congratulated Kurdish mixed martial arts (MMA) fighter Namo Fazil on Sunday following his victory in the United States, wishing him continued success in his international career.

Fadhil secured a knockout win over American fighter Jake Bobian in a middleweight bout held in Los Angeles.

The victory improved Fadhil’s professional record to 10 wins and one defeat, adding to a career that has already included several local and European titles.

