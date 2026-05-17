Nechirvan Barzani praises Kurdish MMA fighter after US triumph
Shafaq News- Erbil
Kurdish President Nechirvan Barzani congratulated Kurdish mixed martial arts (MMA) fighter Namo Fazil on Sunday following his victory in the United States, wishing him continued success in his international career.
دەستخۆشی و پیرۆزباییيەکی گەرم لە پاڵەوانی نێودەوڵەتی، گەنجی بهتواناى كورد (نامۆ فازڵ) دەکەم بۆ ئەو سەرکەوتنە گەورەیەی لە یاریی "هونەرە جەنگییە تێکەڵاوەکان" (MMA)دا لە ئەمهریکا بەدەستی هێنا. هیوای بەردەوامی و سەرکهوتنی زیاتری بۆ دەخوازم.— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) May 17, 2026
Fadhil secured a knockout win over American fighter Jake Bobian in a middleweight bout held in Los Angeles.
The victory improved Fadhil’s professional record to 10 wins and one defeat, adding to a career that has already included several local and European titles.