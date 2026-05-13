Iraqi Parliament sets May 14 vote on Al-Zaidi government
2026-05-13T07:53:28+00:00
Shafaq News- Baghdad
Iraq’s Parliament will convene on Thursday to vote on the ministerial program and cabinet formation presented by Prime Minister-designate Ali Faleh al-Zaidi.
According to an official parliamentary document, Session No. 24 is scheduled to begin at 4:00 p.m. local time on May 14.
President Nizar Amedi tasked al-Zaidi with forming a new government on April 27, 2026, succeeding former Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani.
