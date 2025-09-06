Iraq rejects US-only oil partnership claims

Iraq rejects US-only oil partnership claims
2025-09-06T14:30:04+00:00

Shafaq News – Baghdad

On Saturday, Oil Minister Hayan Abdul Ghani dismissed recent claims that Iraq exclusively favors American oil companies in its energy partnerships.

Speaking during a dialogue session at the Baghdad Energy Forum, Abdul Ghani emphasized Iraq's openness to international firms across all sectors. "Iraq welcomes all global companies, with a wide spectrum contributing to oil sector development—from European, Chinese and American firms to others operating in the energy field."

Related News arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
English
English
Radio radio icon