Iraq rejects US-only oil partnership claims
2025-09-06T14:30:04+00:00
Shafaq News – Baghdad
On Saturday, Oil Minister Hayan Abdul Ghani dismissed recent claims that Iraq exclusively favors American oil companies in its energy partnerships.
Speaking during a dialogue session at the Baghdad Energy Forum, Abdul Ghani emphasized Iraq's openness to international firms across all sectors. "Iraq welcomes all global companies, with a wide spectrum contributing to oil sector development—from European, Chinese and American firms to others operating in the energy field."