Basrah crudes surge as global oil rallies
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude jumped more than 7% on Thursday, amid gains in global oil markets.
Basrah Heavy crude climbed to $61.86 per barrel, up $4.43, or 7.71%, while Basrah Medium crude rose to $64.16 per barrel, gaining $4.43, or 7.42%.
Brent crude advanced to $96.05 per barrel, up $1.98, or 2.10%, while US West Texas Intermediate crude gained $1.42, or 1.64%, to $88.25 per barrel. OPEC's basket also climbed to $88.50 per barrel, up $2.40, or 2.79%.
Saudi Arabia’s Arab Light crude rose 6.84% to $82.92 per barrel, while UAE Das crude climbed 8.81% to $88.07 per barrel. Qatar Land crude also advanced 8.84% to $87.77 per barrel.