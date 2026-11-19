Basrah crudes edge lower amid mixed oil prices
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude prices edged lower by less than 0.5% in the latest quotations on Thursday, as global benchmark futures traded mixed.
Basrah Heavy crude slid $0.19, or 0.42%, to $45.28 per barrel, while Basrah Medium crude dropped 0.38% to $49.28 per barrel.
Brent crude futures rose $0.05, or 0.05%, to $92 per barrel. US West Texas Intermediate (WTI) crude futures fell $0.26, or 0.31%, to $83 per barrel.
The OPEC reference basket stood at $86.45 per barrel, down 3.22%. The United Arab Emirates’ Murban crude also declined by 0.32% to $91.10 per barrel.