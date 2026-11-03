Basrah crudes drop 5% despite global oil gains

Basrah crudes drop 5% despite global oil gains
2026-11-03T06:28:04+00:00

Shafaq News- Basrah

Iraq’s Basrah crude prices fell by around 5% on Tuesday, despite gains in benchmark crude futures.

Basrah Heavy crude slid $3.97, or 5.36%, to $70.15 per barrel, while Basrah Medium crude dropped 5.08% to $74.15 per barrel.

Brent crude futures rose $0.03, or 0.03%, to $104.8 per barrel. US West Texas Intermediate (WTI) crude gained $0.20, or 0.21%, to $96.66 per barrel.

The OPEC reference basket stood at $115.86 per barrel, up 2.67%.

Related News arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
English
English
Radio radio icon