Basrah crudes dip with global oil losses
2026-11-05T06:07:17+00:00
Shafaq News- Basrah
Iraq’s Basrah crude prices fell by around 11% on Thursday, tracking a decline in benchmark crude futures.
Basrah Heavy crude slid $7.84, or 11.18%, to $62.31 per barrel, while Basrah Medium crude dropped 10.57% to $66.31 per barrel.
Brent crude futures declined $0.80, or 0.85%, to $93.82 per barrel. US West Texas Intermediate (WTI) crude decreased $1.2, or 1.36%, to $86.92 per barrel.
The OPEC reference basket stood at $103.53 per barrel, down $12.33, or 10.64%.