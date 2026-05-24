مبادرة الإتحاد الإسلامي الكوردستاني: بين فتح صفحة جديدة وتشخيص المسؤولية

في وقت يمر فيه إقليم كوردستان بمرحلة سياسية حساسة، تتطلب تغليب لغة الحوار والتفاهم على حساب الخلافات الحزبية، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية والسياسية، وحاجة المواطنين إلى مؤسسات فاعلة وحكومة قادرة على الاستجابة لمتطلباتهم.

بدأ السيد صلاح الدين بهاء الدين، أمين عام الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، سلسلة زيارات إلى الأحزاب الكوردستانية، كان آخرها يوم الأحد 24 مايس، حيث زار الرئيس مسعود بارزاني، بهدف طرح مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي في الإقليم، وتفعيل البرلمان، وتشكيل حكومة جديدة.

هذه المبادرة، وفي ظل التجارب السابقة، ينظر البعض لها بحذر، خوفاً من أن تتحول إلى لقاءات بروتوكولیة أو تفاهمات مؤقتة لا تعالج جذورالأزمة، خصوصاً مع تراكم الخیبات وتعدد الملفات العالقة بین الأطراف السیاسیة، لكنها تعد خطوة صحيحة تعكس ذهنية سليمة لإعادة رسم قواعد اللعبة السياسية وقراءة المشهد بشكل صحيح والبحث عن حلول واقعیة تنهي حالة التوتر والتعقید، وتعيد تفعيل المؤسسات، وتنهي حالة التعطيل، من خلال فتح أبواب الحوار وزیارة الأحزاب ومحاولة تقریب وجهات النظر، وستبقی أفضل من استمرار القطيعة والتصعید الإعلامي الذي لم یجلب لكوردستان سوى مزید من الانقسام وإضعاف المواقف.

الرئيس بارزاني، الذي یمسك بغالبیة الأوراق ویمتلك القدرة الأكبر علی التأثیر في المشهد، ويملك النفوذ والحضور الجماهيري ومفاتیح القرار والرغبة الحقیقیة في منع إستمرار الانسداد، يتحمل مسؤولیات أكبر من غیره في إنجاح المبادرة، ولكن التعقیدات السیاسیة لا تُحل فقط بالنوايا الحسنة، بل تحتاج إلى قرارات جریئة، لذلك لم یتعامل بعقلیة الفائز الذي یفرض شروطه، بل بعقلیة الشریك الذي یدرك أن استقرار كوردستان وتماسك جبهتها الداخلیة أهم من المكاسب المرحلیة.

ولكن في المقابل، فإن الأطراف الأخرى، مطالبة أیضاً بمراجعة حساباتها، لأن السیاسة لا تُبنی فقط علی الاعتراض ورفع سقف الخطاب، بل علی القدرة في تقدیم بدائل واقعیة وإقناع الشارع بها.

أما السيد بهاء الدين الوسيط وصاحب المبادرة، مهما كانت نواياه إيجابية، يدرك مسبقاً أن قيادة مبادرة بهذا الحجم تضع رصيده السياسي والمعنوي على المحك، وأن النجاح سيُحسب له، كما أن الفشل سيترك أثره عليه، حتى لو كانت الأسباب أعمق وأكبر من قدرته وإمكاناته. كما يعلم بأنه قد دخل عمليًا إلى حقل مليء بالتعقيدات والحسابات المتراكمة، وقد يجد نفسه في مواجهة انتقادات من بعض الأطراف إذا تعثرت جهوده أو اصطدمت بجدار المصالح الحزبية. كما هو على يقين بأن نجاح أي حوار لا يقاس بعدد الاجتماعات والزيارات، بل بمدى القدرة على معالجة جذور الأزمة، واحترام الاستحقاقات، والالتزام بما يتم الاتفاق عليه، بعيدًا عن سياسة كسب الوقت أو تدوير الأزمات تحت عناوين براقة.

وأخيراً نقول : نجاح هذا التحرك، أي المبادرة، مرهون بمدى استعداد الأطراف المختلفة لتقديم تنازلات متبادلة، والابتعاد عن الحسابات الضيقة، لأن استمرار حالة الجمود لا يخدم أحدًا، بل يزيد من تعقيد المشهد ويؤخر معالجة الملفات العالقة التي ينتظرها الشارع الكوردستاني منذ فترة طويلة. والسؤال الأهم في أي مبادرة سياسية ليس فقط كيف ننهي الانسداد، بل هل يتم تشخيص أسبابه الحقيقية بوضوح وشفافية ومن يقف خلفه، أم يجري تجاوز كل ما حدث تحت عنوان (فتح صفحة جديدة)؟ وكم من (صفحة جديدة) فُتحت في السابق، لكنها أُغلقت سريعًا عند أول اختبار للمصالح والنفوذ، وعادت معها الخلافات وتعطلت المؤسسات ودفع المواطن ثمن الاتفاقات المؤقتة والوعود غير المنفذة.