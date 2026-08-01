الزيدي يوجه بمنع أي تهديد ينطلق من العراق ضد دول الجوار

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، مساء السبت، على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، معلناً تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، فيما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

كما وجه الزيدي، وفق البيان، الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار.

وأكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطنا الإقليمي وتجدد التزامها الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ممراً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليتها لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

هذا وكانت الأردن وسوريا قد أبلغت الحكومة العراقية برصد تحركات لـ"ميليشيات" قرب الحدود، محذرة من أن أي هجوم ينطلق من أراضيها "لن يمر دون رد"، وفقاً لما نقلته قناة "العربية" السعودية عن مصادر رسمية أردنية وعراقية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مساء السبت، بأن الحرس الثوري الإيراني أجرى خلال الفترة الأخيرة اتصالات مع قيادات من فصائل عراقية مسلحة وحزب الله والحوثيين، لبحث آليات توسيع نطاق العمليات حال اندلاع مواجهة أوسع في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع دراسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء السبت، "إصدار أمر فوري" بتوجيه ضربة لـ"منشآت طاقة" في إيران، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.

كما دعت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر، مشيرة إلى أن إيران والجماعات المتحالفة معها قد تستهدف مصالح أميركية أو مواطنين أميركيين في أنحاء العالم.