بعد الأردن.. إعلام سعودي ينقل تحذيراً سورياً للعراق من "ميليشيات قرب الحدود"

شفق نيوز- دمشق

نقلت قناة "العربية" السعودية، مساء السبت، عن مصدر عراقي، قوله إن سوريا أبلغت الحكومة العراقية برصد تحركات لـ"ميليشيات" قرب الشريط الحدودي بين البلدين.

وأكد المصدر الذي لم تسمه القناة، أن "سوريا تواصلت مع مسؤولين عراقيين لإيصال التحذير بشكل مباشر"، لافتاً إلى أن "سوريا أبلغت العراق أن أي هجوم ينطلق من أراضيه لن يمر دون رد".

وكانت القناة قد نقلت أيضاً عن مصدر رسمي أردني، قوله إن عمّان أبلغت العراق بأنها ستستهدف ما وصفها بـ"ميليشيات إيران" إذا نفذت هجمات ضد الأراضي الأردنية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بعدما شنت السعودية، بدعم أميركي، ضربات استهدفت مواقع داخل العراق، قالت إنها جاءت رداً على هجمات استهدفت أراضيها ونُسبت إلى فصائل عراقية، رغم إعلان حكومة بغداد فتح تحقيق في تلك الهجمات.

كما أعلن الأردن، في وقت سابق، تعرضه لهجمات بطائرات مسيّرة، قال إن مسارها جاء من الجهة الشرقية.

وجاءت هذه التطورات تزامناً مع دراسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء السبت، "إصدار أمر فوري" بتوجيه ضربة لـ"منشآت طاقة" في إيران، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.

كما دعت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر، مشيرة إلى أن إيران والجماعات المتحالفة معها قد تستهدف مصالح أميركية أو مواطنين أميركيين في أنحاء العالم.