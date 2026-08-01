إعلام سعودي: الأردن يبلغ العراق بضرب "ميليشيات إيران" إذا هاجمت أراضيه

شفق نيوز- بغداد

نقلت قناة "العربية" السعودية، مساء السبت، عن مصدر رسمي أردني، قوله إن عمّان أبلغت العراق بأنها ستستهدف ما وصفها بـ"ميليشيات إيران" إذا نفذت هجمات ضد الأراضي الأردنية.

وبحسب المصدر، فإن الأردن أبلغ الجانب العراقي أيضاً بمعلومات تتعلق بـ"مخططات لميليشيات تستعد لاستهداف أراضيه".

وأضاف المصدر، وفقاً للقناة، أن عمّان تتوقع من العراق اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ"وقف هذه الميليشيات عند حدها".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بعدما شنت السعودية، بدعم أميركي، ضربات استهدفت مواقع داخل العراق، قالت إنها جاءت رداً على هجمات استهدفت أراضيها ونُسبت إلى فصائل عراقية، رغم إعلان حكومة بغداد فتح تحقيق في تلك الهجمات.

كما أعلن الأردن، في وقت سابق، تعرضه لهجمات بطائرات مسيّرة، قال إن مسارها جاء من الجهة الشرقية.