الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة اخترقت أجواء المملكة من الشرق

شفق نيوز- عمّان

أعلن الجيش الأردني، يوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة في المنطقة الشرقية، مؤكداً عدم الإبلاغ عن أي تداعيات جراء الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قوله إن سلاح الجو الملكي تعامل، فجر اليوم، مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني، وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة، وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة.

وأكد الناطق أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشدداً على أنها "لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه".

وكان الجيش الأردني قد أعلن، أمس الاثنين، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيّرتين قال إنهما استهدفتا أراضي المملكة، من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة، وقالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض، متوعدة بـ"حق الرد"، فيما نفت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن الهجوم، متوعدة برد "قاسٍ" في حال أقدمت السعودية على أي إجراء ضدها.