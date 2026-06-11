بالصور.. الجلسة الرسمية لـ"أسود الرافدين" قبل كأس العالم

شفق نيوز- واشنطن

نشر المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، صوراً من الجلسة الرسمية لـ"أسود الرافدين" قبل أيام قليلة من تدشين رحلته التاريخية في كأس العالم.

وتأتي هذه الجلسة التصويرية التي تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه، بالتزامن مع عقد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد، اجتماعاً مهماً مع أعضاء جهازه الفني في الولايات المتحدة الأميركية لتقييم مخرجات معسكري إسبانيا وشيكاغو، ومراجعة التقارير الفنية الخاصة باللاعبين تمهيداً لحسم ملامح التشكيلة الأساسية.

وأكد لاعب المنتخب العراقي أمير العماري، أن تأهل "أسود الرافدين" إلى كأس العالم 2026 يمثل انجازاً تاريخياً طال انتظاره، وفرحة كبيرة لكل العراقيين بعد غياب دام 40 عاماً عن أكبر محفل كروي في العالم.

وتنطلق اليوم الخميس بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة واحدة تجمع منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا، وستجري المباراة على ملعب مكسيكو سيتي الذي يعد أحد أبرز معالم كرة القدم العالمية، وأول ملعب يستضيف نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة، وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي أولى مبارياته في كأس العالم بمواجهة نظيره المنتخب النرويجي ضمن المجموعة التاسعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 حزيران/ يونيو الجاري، عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وتراجع المنتخب العراقي لكرة القدم إلى المركز ال 57 عالمياً في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب خسارته أمام منتخب فنزويلا بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت، فجر أمس الأربعاء، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب العراقي قد حقق تقدماً خلال الأيام الماضية بعد تعادله مع منتخب إسبانيا وفوزه على منتخب أندورا بهدف دون مقابل، إلا أن خسارته الأخيرة أمام فنزويلا كلفته فقدان خمس نقاط في التصنيف، ليتراجع مركزاً واحداً خلف المنتخب القطري الذي استعاد موقعه السابق.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 11 حزيران/ يونيو 2026 موعداً لانطلاق البطولة على ملعب مكسيكو سيتي في المكسيك، فيما تختتم يوم 19 تموز/ يوليو المقبل بإقامة المباراة النهائية على ملعب نيويورك -نيوجيرسي بأميركا.