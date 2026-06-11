نجم المنتخب العراقي: سندخل المونديال بروح المقاتل ونرفع اسم بلدنا عالياً

شفق نيوز- بغداد

أكد لاعب المنتخب العراقي أمير العماري، أن تأهل "أسود الرافدين" إلى كأس العالم 2026 يمثل انجازاً تاريخياً طال انتظاره، وفرحة كبيرة لكل العراقيين بعد غياب دام 40 عاماً عن أكبر محفل كروي في العالم.

وقال العماري، في تصريح لموقع "فيفا اليوم" إن رحلة التصفيات كانت طويلة وشاقة وشهدت العديد من التحديات والصعوبات، إلا أن المنتخب نجح في تجاوزها بفضل إصرار اللاعبين ودعم الجماهير العراقية التي وقفت خلف الفريق في جميع الظروف.

وأضاف أن هذه التجربة أسهمت في بناء شخصية أقوى وأكثر تماسكاً داخل المجموعة، مبينا أن المنتخب سيدخل منافسات كأس العالم بعقلية قتالية وثقة كبيرة، بهدف تقديم صورة مشرّفة عن الكرة العراقية وإظهار الشغف والقوة والإرادة التي يتمتع بها اللاعب العراقي.

وأكد أن مواجهة كبار نجوم العالم تمثل دافعاً إضافياً لتقديم أفضل المستويات.

وشدد العماري، على ان المنتخب سيخوض البطولة مباراة تلو الأخرى دون الالتفات الى الاسماء أو حجم المنافسة، مؤمناً بان كرة القدم تحسم داخل الملعب، وان اللاعبين عازمون على القتال في كل دقيقة من اجل إسعاد الجماهير ورفع اسم العراق عالياً في المحفل العالم.