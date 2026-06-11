اجتماع حاسم لأرنولد.. اختيار تشكيلة المنتخب العراقي غداً

شفق نيوز- بغداد

يعقد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الأسترالي غراهام أرنولد، اجتماعاً مهماً مع أعضاء جهازه الفني في الولايات المتحدة الأميركية لتقييم مخرجات معسكري إسبانيا وشيكاغو، ومراجعة التقارير الفنية الخاصة باللاعبين تمهيداً لحسم ملامح التشكيلة الأساسية.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن أرنولد سيحسم يوم غدٍ اختياراته الأولية عبر تحديد قائمة مبدئية تضم 16 لاعباً، إلى جانب رسم ملامح التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها بصورة كبيرة خلال مباريات كأس العالم.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحضير المبكر لخوض منافسات كأس العالم 2026 بأعلى درجات الجاهزية، مشيراً إلى أن المؤشرات الفنية التي خرج بها الجهاز التدريبي من المعسكرين كانت إيجابية وتبعث على التفاؤل بشأن مستقبل المنتخب واستقراره الفني.

وأوضح الزاملي أن العمل يسير وفق رؤية واضحة وضعها المدرب الأسترالي، لافتاً إلى وجود مؤشرات مشجعة على صعيد الانسجام والأداء الفني قبل الدخول في منافسات المونديال.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي أولى مبارياته في كأس العالم يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 حزيران/ يونيو الجاري، عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.