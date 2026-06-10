الخسارة أمام فنزويلا تُعيد العراق إلى المركز الـ 57 عالمياً (صور من المباراة)

شفق نيوز- واشنطن

تراجع المنتخب العراقي لكرة القدم إلى المركز الـ 57 عالمياً في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب خسارته أمام منتخب فنزويلا بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أُقيمت، فجر اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.

واستفاد المنتخب القطري من تعادله أمام منتخب السلفادور في مباراة ودية أُقيمت أمس، ليتقدم إلى المركز الـ 56 عالمياً، متجاوزاً المنتخب العراقي بفارق ضئيل في التصنيف.

وكان المنتخب العراقي قد حقق تقدماً خلال الأيام الماضية بعد تعادله مع منتخب إسبانيا وفوزه على منتخب أندورا بهدف دون مقابل، إلا أن خسارته الأخيرة أمام فنزويلا كلفته فقدان خمس نقاط في التصنيف، ليتراجع مركزاً واحداً خلف المنتخب القطري الذي استعاد موقعه السابق.

وعلى المستوى القاري، حافظ العراق على موقعه ضمن المراكز المتقدمة آسيوياً، حيث جاء في المركز السابع بين منتخبات القارة، فيما يواصل منتخب اليابان صدارة التصنيف الآسيوي.

ويواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديث التصنيف العالمي بصورة مباشرة بعد المباريات الدولية الودية والرسمية، وذلك حتى انطلاق منافسات كأس العالم 2026 المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة.